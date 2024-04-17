СМИ: Силовики избили демонстрантов и журналистов на протестах в Тбилиси

На акции против закона об "иностранных агентах" у здания парламента Грузии в ночь на среду правоохранители избили демонстрантов и журналистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили несколько грузинских СМИ.

По данным "Грузия Online", от действий спецназовцев пострадали журналисты интернет-изданий "Публика", "Табула" и "Априли". Количество пострадавших демонстрантов неизвестно.

По словам протестующих, спецназовцы действовали достаточно жестко, преследуя их на прилегающих к парламенту улицах.

Проект SOVA сообщил, что когда демонстрация была фактически разогнана, полиция преследовала и избивала участников акции.

Партия "Лело" сообщила о задержании и избиении полицейскими члена партии Ираклия Купрадзе. Правоохранители применили к оппозиционеру непропорциональную и жесткую силу, заявили в партии.

Один из демонстрантов Дмитрий Беридзе сообщил грузинской службе "Радио Свобода", что у него сотрясение мозга после избиения полицейскими. Служба опубликовала кадры того, как жестко действовали силовики.

Независимый журналист из Азербайджана Нурлан Либре получил телесные повреждения в результате разгона участников акции у парламента Грузии, передает JAMnews.

Ранее в МВД Грузии заявили, что участники акции забросали полицейских камнями и бутылками, в результате чего пострадал один сотрудник МВД. В ведомстве подтвердили использование перцового газа для "профилактики противоправных действий". 11 протестующих задержали.

В парламенте Грузии в среду, 17 апреля, продолжится обсуждение закона об иностранных "агентах" – законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Это происходит несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны.