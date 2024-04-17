Кремль підтвердив, що виводить своїх "миротворців" з Карабаху

У Кремлі підтвердили, що Росія почала виведення російських "миротворчих сил" із території Карабаху, що повернулася під контроль Азербайджану.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

Пєскова попросили прокоментувати інформацію азербайджанських ЗМІ про початок виведення російського контингенту.

"Так, це справді так", – сказав Пєсков.

Інших деталей виведення російських військ у повідомленні агентства "Интерфакс" немає.

Азербайджанські ЗМІ напередодні повідомили про початок виведення так званих російських "миротворців" з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах.

За повідомленнями ЗМІ, цей процес завершиться за кілька днів, і тим самим Азербайджан відновить повний суверенний "контроль над Карабахом і всіма його землями".

Російський "миротворчий" контингент було тимчасово розміщено в Карабасі за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії.

Після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня 2023 року, Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Невизнана Нагірно-Карабаська республіка офіційно припинила своє існування з 1 січня 2024 року.