Кремль подтвердил, что выводит своих "миротворцев" из Карабаха
В Кремле подтвердили, что Россия начала вывод российских "миротворческих сил" с территории Карабаха, вернувшейся под контроль Азербайджана.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".
Пескова попросили прокомментировать информацию азербайджанских СМИ о начале вывода российского контингента.
"Да, это действительно так", – сказал Песков.
Других деталей вывода российских войск в сообщении агентства "Интерфакс" нет.
Азербайджанские СМИ накануне сообщили о начале вывода так называемых российских "миротворцев" с территории бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах.
По сообщениям СМИ, этот процесс завершится через несколько дней, и тем самым Азербайджан восстановит полный суверенный "контроль над Карабахом и всеми его землями".
Российский "миротворческий" контингент был временно размещен в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении.
После молниеносной однодневной военной операции Баку, начатой 19 сентября 2023 года, Азербайджан фактически вернул под свой контроль Нагорный Карабах.
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика официально прекратила свое существование с 1 января 2024 года.