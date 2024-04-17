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МЗС Естонії: Смертей у Чернігові не було б, якби Україна отримала все для захисту неба

Новини — Середа, 17 квітня 2024, 13:15 — Христина Бондарєва

У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що Росія не змогла б завдати руйнівного удару по Чернігову, якби Україна мала необхідні засоби для захисту свого неба.

Про це йдеться у заяві відомства в його офіційному акаунті у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

В естонському міністерстві відзначили, що знову починають день із новин про ракетні удари, руйнування та вбитих мирних жителів України.

"Цього не сталося би, якби українцям дали все, що вони просять, щоб захистити своє небо та відбити безперервну агресію Росії", – йдеться у заяві.

Після удару Росії по центру Чернігова в середу глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні засоби, аби вона могла захищатись від повітряних атак з такою ж ефективністю, як це відбулось в Ізраїлі на вихідних.

Кулеба 17-19 квітня відвідає Італію для участі в міністерській зустрічі "Групи семи", на якій обговорить надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору.

Президент Зеленський раніше повідомив, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети на комплексах, які захищали станцію.

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