МЗС Естонії: Смертей у Чернігові не було б, якби Україна отримала все для захисту неба

У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що Росія не змогла б завдати руйнівного удару по Чернігову, якби Україна мала необхідні засоби для захисту свого неба.

Про це йдеться у заяві відомства в його офіційному акаунті у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

В естонському міністерстві відзначили, що знову починають день із новин про ракетні удари, руйнування та вбитих мирних жителів України.

"Цього не сталося би, якби українцям дали все, що вони просять, щоб захистити своє небо та відбити безперервну агресію Росії", – йдеться у заяві.

Yet again we start the day with news of missile strikes, destruction & killed civilians in #Ukraine.



It would not be like this if 🇺🇦 would be given everything they are asking for to protect their skies & push back Russia's relentless aggression.#ArmUkraineNow https://t.co/9Co4KMb4dE – Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) April 17, 2024

Після удару Росії по центру Чернігова в середу глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні засоби, аби вона могла захищатись від повітряних атак з такою ж ефективністю, як це відбулось в Ізраїлі на вихідних.

Кулеба 17-19 квітня відвідає Італію для участі в міністерській зустрічі "Групи семи", на якій обговорить надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору.

Президент Зеленський раніше повідомив, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети на комплексах, які захищали станцію.