МИД Эстонии: Смертей в Чернигове не было бы, если бы Украина получила все для защиты неба

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что Россия не смогла бы нанести разрушительный удар по Чернигову, если бы Украина имела необходимые средства для защиты своего неба.

Об этом говорится в заявлении ведомства в его официальном аккаунте в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

В эстонском министерстве отметили, что снова начинают день с новостей о ракетных ударах, разрушениях и убитых мирных жителей Украины.

"Этого не произошло бы, если бы украинцам дали все, что они просят, чтобы защитить свое небо и отразить непрерывную агрессию России", – говорится в заявлении.

Yet again we start the day with news of missile strikes, destruction & killed civilians in #Ukraine.



It would not be like this if 🇺🇦 would be given everything they are asking for to protect their skies & push back Russia's relentless aggression.#ArmUkraineNow https://t.co/9Co4KMb4dE