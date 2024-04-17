МИД Эстонии: Смертей в Чернигове не было бы, если бы Украина получила все для защиты неба
В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что Россия не смогла бы нанести разрушительный удар по Чернигову, если бы Украина имела необходимые средства для защиты своего неба.
Об этом говорится в заявлении ведомства в его официальном аккаунте в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".
В эстонском министерстве отметили, что снова начинают день с новостей о ракетных ударах, разрушениях и убитых мирных жителей Украины.
"Этого не произошло бы, если бы украинцам дали все, что они просят, чтобы защитить свое небо и отразить непрерывную агрессию России", – говорится в заявлении.
Yet again we start the day with news of missile strikes, destruction & killed civilians in #Ukraine.– Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) April 17, 2024
It would not be like this if 🇺🇦 would be given everything they are asking for to protect their skies & push back Russia's relentless aggression.#ArmUkraineNow https://t.co/9Co4KMb4dE
После удара России по центру Чернигова в среду глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров предоставить Украине средства, чтобы она могла защищаться от воздушных атак с такой же эффективностью, как это произошло в Израиле на выходных.
Кулеба 17-19 апреля посетит Италию для участия в министерской встрече "Группы семи", на которой, как сообщала "ЕвроПравда", он обсудит предоставление Украине дополнительных батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора.
Президент Зеленский ранее сообщил, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты на комплексах, защищавших станцию.