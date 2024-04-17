Голова Єврокомісії: Загроза війни не є неминучою, але й не є неможливою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Євросоюз взяти на себе активнішу роль у сфері оборони, аби протистояти загрозам з боку авторитарних держав на тлі нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в промові на Саміті з питань безпеки та оборони, який відбувся 17 квітня в Брюсселі.

На думку фон дер Ляєн, Європа перебуває в центрі світу, де "нова ліга авторитарних держав" – до якої вона зарахувала Росію, Іран та Північну Корею – становить загрозу для демократичних країн.

"Ось чому настав час для європейського пробудження в питаннях оборони і безпеки. Адже на карту поставлено дуже багато: наша свобода і наше процвітання залежать від нашої безпеки, і ми повинні привести наші дії у відповідність до цього мінливого безпекового середовища", – вважає вона.

Голова Єврокомісії закликала європейські держави активізувати зусилля з нарощування оборонних спроможностей, а також аналізу ризиків і загроз безпеці.

"Загроза війни, можливо, не є неминучою, але вона не є неможливою. Ми повинні бути готові, починаючи з нагальної потреби у відновленні, поповненні і трансформації збройних сил країн-членів", – наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона підкреслила важливість НАТО для безпеки Європи, додавши, що "європейський суверенітет ніколи не буде забезпечуватись за рахунок наших партнерів і друзів".

Раніше цього тижня високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель також заявив, що ЄС потрібна зміна парадигми європейської оборони.

У березні Європейська комісія представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України.