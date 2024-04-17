Председатель Еврокомиссии: Угроза войны не является неизбежной, но и не является невозможной

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз взять на себя более активную роль в сфере обороны, чтобы противостоять угрозам со стороны авторитарных государств на фоне недавней атаки Ирана на Израиль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в речи на Саммите по вопросам безопасности и обороны, который состоялся 17 апреля в Брюсселе.

По мнению фон дер Ляйен, Европа находится в центре мира, где "новая лига авторитарных государств" – к которой она причислила Россию, Иран и Северную Корею – представляет угрозу для демократических стран.

"Вот почему настало время для европейского пробуждения в вопросах обороны и безопасности. Ведь на карту поставлено очень многое: наша свобода и наше процветание зависят от нашей безопасности, и мы должны привести наши действия в соответствие с этой меняющейся средой безопасности", – считает она.

Председатель Еврокомиссии призвала европейские государства активизировать усилия по наращиванию оборонных возможностей, а также анализа рисков и угроз безопасности.

"Угроза войны, возможно, не является неизбежной, но она не является невозможной. Мы должны быть готовы, начиная с насущной потребности в восстановлении, пополнении и трансформации вооруженных сил стран-членов", – подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время она подчеркнула важность НАТО для безопасности Европы, добавив, что "европейский суверенитет никогда не будет обеспечиваться за счет наших партнеров и друзей".

Ранее на этой неделе высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель также заявил, что ЕС нужна смена парадигмы европейской обороны.

В марте Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, которая предусматривает тесное привлечение Украины.