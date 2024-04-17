Глава МИД Италии: G7 будет работать над санкциями против Ирана

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что на встрече глав МИД стран "Группы семи" будут обсуждать санкции в отношении Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", заявление итальянского министра приводит ANSA.

По его словам, во время встречи на итальянском острове Капри министры будут работать над новыми санкциями в отношении Исламской республики.

"Мы будем работать вместе, чтобы попытаться наложить санкции на Иран. Посмотрим, можно ли найти решение, и какими именно могут быть санкции", – сказал Таяни.

Он добавил, что на вчерашней видеовстрече глав МИД стран ЕС было озвучено предложение ввести санкции против тех, кто предоставляет ракеты и беспилотники, "которые затем были запущены против Украины, против Израиля или торговых кораблей в Красном море".

Напомним, министры иностранных дел Европейского Союза на заседании 16 апреля согласились расширить режим санкций, связанный с военной помощью Ирана России, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в ЕС обсуждают введение новых санкций против Ирана в ответ на атаку.