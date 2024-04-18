Моравецький: Росія активно впливає на всі політичні групи в Європарламенті

Росія намагається впливати на усі політичні групи в Європейському парламенті, включаючи "Європейських консерваторів і реформістів" (ECR), куди входить колишня партія влади Польщі.

Про це в інтерв’ю Euractiv заявив колишній прем’єр-міністр Польщі та член "Права і справедливості" Матеуш Моравецький, пише "Європейська правда".

Наприкінці березня розслідування чеських та польських органів влади виявило проросійську операцію впливу в Європі за участю проросійської пропагандистської мережі.

"Росіяни дуже активні в кожній політичній групі (в Європарламенті)", – сказав Моравецький у відповідь на розвиток подій, додавши, що він не здивований останнім викриттям проросійської мережі впливу.

Партія Моравецького "Право і справедливість" і її європейська політична сім’я ECR також не поза ризиком, визнав він.

"Я впевнений, що в ECR також (росіяни) проникають, або є спроби проникнути, і я б не став дивуватися, дізнавшись, що є той чи інший член, який співпрацює з росіянами, тому що вони надзвичайно ефективні у захопленні людей", – сказав він.

"Я не здивований тим, що вони (росіяни) проникають в (ультраправу групу) ID – навпаки: я абсолютно впевнений, що вони також намагаються проникнути в… (правоцентристську) Європейську народну партію та до соціалістів", – додав Моравецький.

Хоча жодних офіційних звинувачень ще не було висунуто, ЗМІ повідомили з посиланням на джерела в чеській розвідці, що німецький депутат від "Альтернативи для Німеччини" Петр Бистронь отримав 25 тисяч євро від російської пропагандистської мережі.

"Альтернатива для Німеччини" є частиною європейської політичної групи "Ідентичність та демократія" (ID), з якою Моравецький сподівається співпрацювати після виборів до Європарламенту у червні.

Бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних, які надали розвідувальні служби.