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Депутат "АдН" хоче судитись, бо ЗМІ написали, що він брав гроші Кремля

Новини — П'ятниця, 29 березня 2024, 17:58 — Олег Павлюк

Депутат Бундестагу від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Петр Бистронь вирішив оскаржити в суді звинувачення в тому, що він отримував вигоди від викритої цього тижня в Європі російської мережі впливу.

Такий коментар Бистронь, який має чеське походження, надав інформагентству ČTK, повідомляє "Європейська правда".

На думку депутата, звинувачення є "помстою уряду Фіали" за його промову під час антиурядового протесту на Вацлавській площі в Празі у вересні 2022 року. Тоді Бистронь розкритикував прем’єра Чехії за те, що той нібито назвав демонстрантів "російськими тарганами".

"Я подам до суду в Чеській Республіці як проти відповідального автора, так і проти самої платформи", – додав він, маючи на увазі чеську газету Denik N, яка опублікувала відповідне розслідування разом із Spiegel.

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Принагідно Бистронь розкритикував закриття ресурсу Voice of Europe, який, за даними чеських спецслужб, був майданчиком проросійського впливу в Чехії, назвавши це "наступом на свободу слова".

"Це не випадково, що ця глобалістська кампанія почалася в Чехії. Уряд чеського прем'єр-міністра Петра Фіали є одним з найбільших прихильників продовження війни в Україні, а чеська збройова промисловість є одним з найбільших бенефіціарів конфлікту в світі", – вважає він.

Цього тижня стало відомо, що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

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