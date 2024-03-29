Депутат "АдН" хоче судитись, бо ЗМІ написали, що він брав гроші Кремля

Депутат Бундестагу від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Петр Бистронь вирішив оскаржити в суді звинувачення в тому, що він отримував вигоди від викритої цього тижня в Європі російської мережі впливу.

Такий коментар Бистронь, який має чеське походження, надав інформагентству ČTK, повідомляє "Європейська правда".

На думку депутата, звинувачення є "помстою уряду Фіали" за його промову під час антиурядового протесту на Вацлавській площі в Празі у вересні 2022 року. Тоді Бистронь розкритикував прем’єра Чехії за те, що той нібито назвав демонстрантів "російськими тарганами".

"Я подам до суду в Чеській Республіці як проти відповідального автора, так і проти самої платформи", – додав він, маючи на увазі чеську газету Denik N, яка опублікувала відповідне розслідування разом із Spiegel.

Принагідно Бистронь розкритикував закриття ресурсу Voice of Europe, який, за даними чеських спецслужб, був майданчиком проросійського впливу в Чехії, назвавши це "наступом на свободу слова".

"Це не випадково, що ця глобалістська кампанія почалася в Чехії. Уряд чеського прем'єр-міністра Петра Фіали є одним з найбільших прихильників продовження війни в Україні, а чеська збройова промисловість є одним з найбільших бенефіціарів конфлікту в світі", – вважає він.

Цього тижня стало відомо, що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.