Моравецкий: Россия активно влияет на все политические группы в Европарламенте

Россия пытается влиять на все политические группы в Европейском парламенте, включая "Европейских консерваторов и реформистов" (ECR), куда входит бывшая партия власти Польши.

Об этом в интервью Euractiv заявил бывший премьер-министр Польши и член "Права и справедливости" Матеуш Моравецкий, пишет "Европейская правда".

В конце марта расследование чешских и польских органов власти выявило пророссийскую операцию влияния в Европе с участием пророссийской пропагандистской сети.

"Россияне очень активны в каждой политической группе (в Европарламенте)", – сказал Моравецкий в ответ на развитие событий, добавив, что он не удивлен последним разоблачением пророссийской сети влияния.

Партия Моравецкого "Право и справедливость" и ее европейская политическая семья ECR также не вне риска, признал он.

"Я уверен, что в ECR также (россияне) проникают, или есть попытки проникнуть, и я бы не удивился, узнав, что есть тот или иной член, который сотрудничает с россиянами, потому что они чрезвычайно эффективны в привлечении людей", – сказал он.

"Я не удивлен тем, что они (россияне) проникают в (ультраправую группу) ID – наоборот: я абсолютно уверен, что они также пытаются проникнуть в... (правоцентристскую) Европейскую народную партию и к социалистам", – добавил Моравецкий.

Хотя никаких официальных обвинений еще не было выдвинуто, СМИ сообщили со ссылкой на источники в чешской разведке, что немецкий депутат от "Альтернативы для Германии" Петр Быстронь получил 25 тысяч евро от российской пропагандистской сети.

"Альтернатива для Германии" является частью европейской политической группы "Идентичность и демократия" (ID), с которой Моравецкий надеется сотрудничать после выборов в Европарламент в июне.

Бельгийская прокуратура расследует возможное вмешательство России в предстоящие выборы в Европарламент на основании данных, предоставленных разведывательными службами.