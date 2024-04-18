Глава Міноборони Німеччини: Україна все ще може перемогти у війні проти РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що перемога України у війні проти РФ досі можлива.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Пісторіус зробив в інтерв’ю журналу Focus, уривок з якого наводить Tagesschau.

На запитання, чи може Україна здобути перемогу у війні, міністр відповів ствердно.

"І ми повинні зробити все можливе, щоб досягти цього", – підкреслив міністр оборони Німеччини.

За його словами, саме тому Німеччина "досягає больового порогу", коли йдеться про передачу зброї зі складів Бундесверу.

Раніше Пісторіус порівняв війну путінської Росії проти України з анексією гітлерівською Німеччиною чехословацької території в 1938 році та заявив, що Європа повинна готуватися до широкомасштабної атаки РФ.

Крім того, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що повномасштабний конфлікт у Європі більше не є фантазією, тому європейці повинні знайти нові способи, щоб профінансувати підготовку до потенційно ширшої війни на континенті.