Боррель: Над Європою нависає війна, ми не можемо заперечувати реальність

Повномасштабний конфлікт у Європі більше не є фантазією, тому європейці повинні знайти нові способи, щоб профінансувати підготовку до потенційно ширшої війни на континенті.

Про це у вівторок попередив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, якого цитує видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Коментарі Борреля з’явилися після того, як кілька європейських військових та політичних лідерів нещодавно попередили, що Росія потенційно може розпалити конфлікт із НАТО в найближче десятиліття.

"Над нами, безсумнівно, нависає війна… і звичайна війна високої інтенсивності в Європі більше не є фантазією", – сказав Боррель у промові на економічному форумі в Брюсселі.

Він додав, що Росія загрожує Європі своєю війною в Україні та гібридними атаками на країни ЄС.

"Вона (війна) почнеться не завтра, але ми не можемо заперечувати реальність", – сказав Боррель у своїх найбільш відвертих коментарях на сьогодні. Він закликав до пошуку нових шляхів збільшення інвестицій в оборону.

"Нам потрібен новий механізм міжурядового фінансування... який можна порівняти з тим, що ми створили під час фінансової кризи", – зауважив Боррель.

Головний дипломат ЄС також згадав про все більший страх серед європейців через можливе повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа, який погрожував не захищати тих союзників НАТО в Європі, які не витрачають достатньо на оборону.

"Парасолька США, на яку ми покладалися з часів холодної війни, може бути відкритою не весь час. Можливо, залежно від того, хто керує Вашингтоном, ми не можемо покладатися на захист Америки", – сказав Боррель.

Нагадаємо, в лютому президент Франції Емманюель Макрон попередив, що дії Москви в останні тижні свідчать про те, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.