Глава Минобороны Германии: Украина все еще может победить в войне против РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что победа Украины в войне против РФ до сих пор возможна.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление Писториус сделал в интервью журналу Focus, отрывок из которого приводит Tagesschau.

На вопрос, может ли Украина одержать победу в войне, министр ответил утвердительно.

"И мы должны сделать все возможное, чтобы достичь этого", – подчеркнул министр обороны Германии.

По его словам, именно поэтому Германия "достигает болевого порога", когда речь идет о передаче оружия со складов Бундесвера.

Ранее Писториус сравнил войну путинской России против Украины с аннексией гитлеровской Германией чехословацкой территории в 1938 году и заявил, что Европа должна готовиться к широкомасштабной атаке РФ.

Кроме того, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что полномасштабный конфликт в Европе больше не является фантазией, поэтому европейцы должны найти новые способы, чтобы профинансировать подготовку к потенциально более широкой войне на континенте.