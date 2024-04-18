В МЗС Німеччини повідомили послу РФ, що не дозволять Путіну принести терор до ФРН

У Міністерстві закордонних справ Німеччини передали повідомлення російському послу після того, як у федеральній землі Баварія затримали двох агентів, що працювали на спецслужби РФ та мали намір влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомила очільниця МЗС Анналена Бербок.

За словами глави відомства, підозра про те, що лідер РФ Владімір Путін вербує агентів у ФРН для здійснення атак на німецькій землі, є надзвичайно серйозною.

"Ми не дозволимо Путіну принести свій терор до Німеччини. Про це було повідомлено російському послу сьогодні під час його виклику (до МЗС)", – зазначила Бербок.

Раніше видання Bild повідомило, що виклик посла став офіційною реакцією німецького уряду на затримання російських агентів, що працювали на спецслужби РФ та мали намір влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури.

Першим про затримання повідомив журнал Spiegel. Затримані планували диверсійні операції в Німеччині за замовленням російської спецслужби. Як стало відомо виданню, поліція затримала підозрюваних у Байройті.

У Чехії раніше заявили, що Росія здійснила "тисячі" спроб втручання в роботу європейських залізничних мереж у межах кампанії з дестабілізації ЄС і спроб диверсій на об’єктах критичної інфраструктури.

А після нещодавнього розкриття у Чехії та Польщі проросійських мереж упливу чеський прем’єр Петр Фіала заявив, що варто очікувати на подальші такі оголошення в інших країнах.