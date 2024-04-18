В МИД Германии сообщили послу РФ, что не позволят Путину принести террор в ФРГ

В Министерстве иностранных дел Германии передали сообщение российскому послу после того, как в федеральной земле Бавария задержали двух агентов, работавших на спецслужбы РФ и намеревались устроить диверсии на объектах военной инфраструктуры.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщила глава МИД Анналена Бербок.

По словам главы ведомства, подозрение о том, что лидер РФ Владимир Путин вербует агентов в ФРГ для осуществления атак на немецкой земле, является чрезвычайно серьезным.

"Мы не позволим Путину принести свой террор в Германию. Об этом было сообщено российскому послу сегодня во время его вызова (в МИД)", – отметила Бербок.

Ранее издание Bild сообщило, что вызов посла стал официальной реакцией немецкого правительства на задержание российских агентов, работавших на спецслужбы РФ и намеревавшихся устроить диверсии на объектах военной инфраструктуры.

Первым о задержании сообщил журнал Spiegel. Задержанные планировали диверсионные операции в Германии по заказу российской спецслужбы. Как стало известно изданию, полиция задержала подозреваемых в Байройте.

В Чехии ранее заявили, что Россия предприняла "тысячи" попыток вмешательства в работу европейских железнодорожных сетей в рамках кампании по дестабилизации ЕС и попыток диверсий на объектах критической инфраструктуры.

А после недавнего раскрытия в Чехии и Польше пророссийских сетей влияния чешский премьер Петр Фиала заявил, что следует ожидать дальнейших таких объявлений в других странах.