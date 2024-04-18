Проукраинский премьер Хорватии обещает вскоре сформировать правительство большинства

Хорватский демократический союз (HDZ) во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем, который поддерживает Украину в войне против РФ, уже начал переговоры о формировании новой правительственной коалиции несмотря на потерю большинства на выборах в среду.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам Пленковича, его партия связалась с некоторыми потенциальными будущими партнерами, и в четверг состоятся дальнейшие переговоры.

"Все идет хорошо. Вскоре вы узнаете, с кем мы сформируем новое большинство", – написал он в Facebook, не предоставив никаких подробностей относительно какой-либо потенциальной коалиции.

В то же время пророссийский президент Зоран Миланович, который является неформальным лидером оппозиционной Социал-демократической партии, занявшей второе место, написал в Facebook, что возглавить правительство может только тот, кто сможет сформировать большинство в 76 мандатов.

"Переговоры о формировании нового большинства продолжаются, и все, кто участвует в переговорах, должны заботиться о воле хорватского народа, которую выразили на выборах", – сказал Миланович, указав, что две трети голосов получили партии, которые "выступают против коррупции, преступности и неравенства".

Ранее сообщалось, что правительственный HDZ получил 61 место в 151-местном парламенте. На предыдущих выборах 2020 года партия, которая в последнее время столкнулась с обвинениями в коррупции, получила 66 мест.

Правые популисты из "Отечественного движения" вместе с партнерами оказались на третьем месте с 14 мандатами. Аналитики считают, что такой результат может сделать его главным в формировании нового правительства.

Коалиция во главе с оппозиционной Социал-демократической партией, чьим неформальным лидером является пророссийский президент Зоран Миланович, заняла второе место с 42 мандатами.

Консерваторы из партии "Мост независимых списков" будут иметь 11 мест, а левое зеленое движение Možemo! – 10 мандатов.

Голосование рассматривалось как проверка популярности премьер-министра Андрея Пленковича и его партии HDZ, которая находится в Хорватии у власти непрерывно с 1991 года.

Пленкович неоднократно обвинял Милановича в пророссийскости из-за его критики поддержки Евросоюзом Украины и противодействия президента обучению украинских солдат в Хорватии.

Миланович известен своей пылкой риторикой и нецензурной лексикой против оппонентов HDZ, чиновников ЕС и своих критиков.

Досрочные выборы в Хорватии являютсяследствием масштабных протестов, прокатившихся по стране в начале года из-за обвинений HDZ в коррупции.

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