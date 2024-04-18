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Кулеба подякував Столтенбергу за пропозицію фонду для України на 100 млрд євро

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Новини — Четвер, 18 квітня 2024, 22:00 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Італії на полях зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств "Групи семи".

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова МЗС подякував Столтенбергу та союзникам по НАТО за підтримку, зокрема в контексті зміцнення протиповітряної оборони України системами Patriot і ракетами до них.

"Я привітав той факт, що для Комплексного пакета допомоги (НАТО. – Ред.) було зібрано 500 мільйонів доларів. Також привітав амбітний 5-річний план генерального секретаря щодо підтримки України на суму 100 мільярдів доларів", – додав міністр.

Нагадаємо, на початку квітня генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Згодом Столтенберг заявив, що сподівається на схвалення пропозиції до саміту НАТО у червні..

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Кулеба Столтенберг