Кулеба подякував Столтенбергу за пропозицію фонду для України на 100 млрд євро

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Італії на полях зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств "Групи семи".

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова МЗС подякував Столтенбергу та союзникам по НАТО за підтримку, зокрема в контексті зміцнення протиповітряної оборони України системами Patriot і ракетами до них.

"Я привітав той факт, що для Комплексного пакета допомоги (НАТО. – Ред.) було зібрано 500 мільйонів доларів. Також привітав амбітний 5-річний план генерального секретаря щодо підтримки України на суму 100 мільярдів доларів", – додав міністр.

I met with @JensStoltenberg to thank him and NATO allies for their support and urge swift action to protect Ukrainians from Russian air terror.



I am grateful to the Secretary General for making every effort to cover our urgent need to get more “Patriot” systems and missiles.



I… pic.twitter.com/bjbr4GxAAm