Столтенберг впевнений, що до липня НАТО погодить фонд військової підтримки України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що до липня, коли відбудеться саміт Альянсу у Вашингтоні, союзники по блоку погодять створення нового багаторічного фонду підтримки України.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, яке вийде у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Як йдеться в анонсі інтерв'ю, генсек НАТО висловив упевненість, що союзники по Альянсу погодять довгострокову угоду про фінансування України до липня, хоча деякі країни цього тижня висловили в цьому сумніви.

"Навіть якщо ми віримо та сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", – сказав Столтенберг.

За його словами, військова підтримка є життєво важливою, щоб витіснити російські війська з України та змусити лідера РФ Владіміра Путіна відмовитися від своїх цілей щодо її окупації.

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Згодом Столтенберг уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба не вірить у реалізацію ідеї Столтенберга "в нинішній фінансовій моделі".

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