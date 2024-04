Кулеба поблагодарил Столтенберга за предложение фонда для Украины на 100 млрд евро

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Италии на полях встречи руководителей внешнеполитических ведомств "Группы семи".

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Глава МИД поблагодарил Столтенберга и союзников по НАТО за поддержку, в частности в контексте укрепления противовоздушной обороны Украины системами Patriot и ракетами к ним.

"Я приветствовал тот факт, что для Комплексного пакета помощи (НАТО. – Ред.) было собрано 500 миллионов долларов. Также приветствовал амбициозный 5-летний план генерального секретаря по поддержке Украины на сумму 100 миллиардов долларов", – добавил министр.

