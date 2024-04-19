Кулеба на зустрічі з главою МЗС Італії обговорив посилення ППО та відновлення 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні в Італії обговорив посилення ППО України, Саміт миру та відновлення України.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Кулеба подякував Італії за "чудове лідерство" у "Групі семи", а також за активну та послідовну підтримку України.

"Ми обговорили практичні кроки, як Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України. Ми також вдячні за участь Італії у відновленні України та з нетерпінням чекаємо нових проєктів у цьому плані", – зазначив Кулеба.

Pleased to meet with @Antonio_Tajani and thank Italy for its excellent leadership in the Group of Seven, as well as active and consistent support for Ukraine.



We discussed practical steps how Italy can help strengthen Ukraine’s air defense. We are also grateful for Italy’s… pic.twitter.com/UtaLatzAty – Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 19, 2024

Міністри також обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру та шлях до справедливого миру в Україні через реалізацію "формули миру" президента Зеленського.

Кулеба перебуває в Італії для участі в переговорах з країн із G7. Одна із головних тем – передача систем ППО Україні.

Раніше Кулеба закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Раніше голова МЗС пояснював, чому в Україні немає "плану Б", коли йдеться про ухвалення підтримки США.