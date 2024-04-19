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Кулеба на зустрічі з главою МЗС Італії обговорив посилення ППО та відновлення 

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Новини — П'ятниця, 19 квітня 2024, 11:55 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні в Італії обговорив посилення ППО України, Саміт миру та відновлення України.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Кулеба подякував Італії за "чудове лідерство" у "Групі семи", а також за активну та послідовну підтримку України.

"Ми обговорили практичні кроки, як Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України. Ми також вдячні за участь Італії у відновленні України та з нетерпінням чекаємо нових проєктів у цьому плані", – зазначив Кулеба.

Міністри також обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру та шлях до справедливого миру в Україні через реалізацію "формули миру" президента Зеленського.

Кулеба перебуває в Італії для участі в переговорах з країн із G7. Одна із головних тем – передача систем ППО Україні.

Раніше Кулеба закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Раніше голова МЗС пояснював, чому в Україні немає "плану Б", коли йдеться про ухвалення підтримки США.

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Кулеба Італія Зброя ЗСУ