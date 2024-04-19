Кулеба на встрече с главой МИД Италии обсудил усиление ПВО и восстановление

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с итальянским коллегой Антонио Таяни в Италии обсудил усиление ПВО Украины, Саммит мира и восстановление Украины.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Кулеба поблагодарил Италию за "замечательное лидерство" в "Группе семи", а также за активную и последовательную поддержку Украины.

"Мы обсудили практические шаги, как Италия может помочь усилить противовоздушную оборону Украины. Мы также благодарны за участие Италии в восстановлении Украины и с нетерпением ждем новых проектов в этом плане", – отметил Кулеба.

Pleased to meet with @Antonio_Tajani and thank Italy for its excellent leadership in the Group of Seven, as well as active and consistent support for Ukraine.



We discussed practical steps how Italy can help strengthen Ukraine’s air defense. We are also grateful for Italy’s… pic.twitter.com/UtaLatzAty – Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 19, 2024

Министры также обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира и путь к справедливому миру в Украине через реализацию "формулы мира" президента Зеленского.

Кулеба находится в Италии для участия в переговорах со странами из G7. Одна из главных тем – передача систем ПВО Украине.

Ранее Кулеба призвал страны G7 последовать примеру Германии и как можно быстрее принять решение о поставках дополнительных систем ПВО.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Ранее глава МИД объяснял, почему у Украины нет "плана Б", когда речь идет о принятии поддержки США.