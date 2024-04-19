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Кулеба на встрече с главой МИД Италии обсудил усиление ПВО и восстановление

Новости — Пятница, 19 апреля 2024, 11:55 — Кристина Бондарева

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с итальянским коллегой Антонио Таяни в Италии обсудил усиление ПВО Украины, Саммит мира и восстановление Украины.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Кулеба поблагодарил Италию за "замечательное лидерство" в "Группе семи", а также за активную и последовательную поддержку Украины.

"Мы обсудили практические шаги, как Италия может помочь усилить противовоздушную оборону Украины. Мы также благодарны за участие Италии в восстановлении Украины и с нетерпением ждем новых проектов в этом плане", – отметил Кулеба.

Министры также обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира и путь к справедливому миру в Украине через реализацию "формулы мира" президента Зеленского.

Кулеба находится в Италии для участия в переговорах со странами из G7. Одна из главных тем – передача систем ПВО Украине.

Ранее Кулеба призвал страны G7 последовать примеру Германии и как можно быстрее принять решение о поставках дополнительных систем ПВО.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Ранее глава МИД объяснял, почему у Украины нет "плана Б", когда речь идет о принятии поддержки США.

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