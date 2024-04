Кулеба на встрече с главой МИД Италии обсудил усиление ПВО и восстановление

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с итальянским коллегой Антонио Таяни в Италии обсудил усиление ПВО Украины, Саммит мира и восстановление Украины.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Кулеба поблагодарил Италию за "замечательное лидерство" в "Группе семи", а также за активную и последовательную поддержку Украины.

"Мы обсудили практические шаги, как Италия может помочь усилить противовоздушную оборону Украины. Мы также благодарны за участие Италии в восстановлении Украины и с нетерпением ждем новых проектов в этом плане", – отметил Кулеба.

Pleased to meet with @Antonio_Tajani and thank Italy for its excellent leadership in the Group of Seven, as well as active and consistent support for Ukraine.



We discussed practical steps how Italy can help strengthen Ukraine’s air defense. We are also grateful for Italy’s… pic.twitter.com/UtaLatzAty