У Туреччині перекинувся автобус із Болгарії

У Туреччині в п’ятницю повідомили про аварію пасажирського автобуса з Болгарії, постраждали 11 осіб.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Аварія автобуса з болгарськими реєстраційними номерами сталася поблизу міста Киркларелі, що неподалік від кордону з Болгарією. Як свідчать фото з місця події, великий пасажирський автобус перекинувся на бік.

Ufuk Ertop/AA

Повідомляють про 11 постраждалих, серед яких водій. Anadolu не уточнюють загальну кількість пасажирів та обставини інциденту.

Hurriyet

Видання Hurriyet пише, що в автобусі було загалом 11 осіб і він прямував з Туреччини у напрямку Болгарії.

Постраждалих перевезли до лікарень у найближчих містах, на місці триває робота служб, щоб підготувати автобус до евакуації.

Нагадаємо, у березні у смертельній аварії автобуса Flixbus у Німеччині постраждали дві українки.

В кінці грудня у великій аварії під Стамбулом за участі 7 транспортних засобів загинули 10 людей і десятки отримали травми.

