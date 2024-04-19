В Турции перевернулся автобус из Болгарии

В Турции в пятницу сообщили об аварии пассажирского автобуса из Болгарии, пострадали 11 человек.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Авария автобуса с болгарскими регистрационными номерами произошла вблизи города Киркларели, недалеко от границы с Болгарией. Как свидетельствуют фото с места происшествия, большой пассажирский автобус перевернулся на бок.

Ufuk Ertop/AA

Сообщают об 11 пострадавших, среди которых водитель. Anadolu не уточняют общее количество пассажиров и обстоятельства инцидента.

Hurriyet

Издание Hurriyet пишет, что в автобусе было всего 11 человек и он направлялся из Турции в направлении Болгарии.

Пострадавших перевезли в больницы в ближайших городах, на месте продолжается работа служб, чтобы подготовить автобус к эвакуации.

Напомним, в марте в смертельной аварии автобуса Flixbus в Германии пострадали две украинки.

В конце декабря в крупной аварии под Стамбулом с участием 7 транспортных средств погибли 10 человек и десятки получили травмы.