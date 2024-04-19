Конституційний суд Хорватії не дозволив президенту очолити уряд

Конституційний суд Хорватії постановив, що проросійський президент Зоран Міланович не може мати мандат для формування уряду чи бути кандидатом в прем’єри після виборів, в яких друге місце посіла коаліція на чолі з опозиційною Соціал-демократичною партією (СДП), чиїм неформальним лідером той є.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє HRT.

У рішенні суду йдеться, що своїми заявами та поведінкою, тобто беручи участь у кампанії та не подавши заяву про відставку, Міланович поставив себе в положення, коли він не може мати мандат для формування майбутнього уряду, а також бути кандидатом в прем'єри.

Голова Конституційного суду Мирослав Шепарович заявив, що на відміну від СДП, президент порушив попередження Конституційного суду від 18 березня про те, що йому не можна брати участь у виборах, та прямо стверджував, що агітує як майбутній прем'єр-міністр.

Такими заявами та діями Міланович поставив себе в позицію учасника парламентських виборів, яким він не може бути відповідно до своєї конституційної посади як президент республіки, дійшов висновку Конституційний суд.

Протягом усієї виборчої кампанії Міланович діяв всупереч Конституції та ставив під сумнів верховенство права та демократичну багатопартійну систему як найвищі цінності Конституції, йдеться у рішенні.

Напередодні Хорватський демократичний союз (HDZ) на чолі з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем, який підтримує Україну у війні проти РФ, заявив, вже розпочав переговори про формування нової урядової коаліції попри втрату більшості на виборах у середу.

Раніше повідомляли, що урядовий HDZ отримав 61 місце у 151-місному парламенті. На попередніх виборах 2020 року партія, що останнім часом зіткнулась зі звинуваченнями в корупції, отримала 66 місць.

Коаліція на чолі з опозиційною Соціал-демократичною партією, чиїм неформальним лідером є проросійський президент Зоран Міланович, посіла друге місце з 42 мандатами.

Пленкович неодноразово звинувачував Мілановича в проросійськості через його критику підтримки Євросоюзом України та протидію президента навчанню українських солдатів у Хорватії.

Міланович відомий своєю палкою риторикою та нецензурною лексикою проти опонентів HDZ, посадовців ЄС і своїх критиків.

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