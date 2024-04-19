Орбан знову ввімкнув "миротворця": Європа грається з вогнем і спокушає Бога

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу на заході правих консерваторів у Брюсселі звинуватив європейських лідерів у використанні "логіки війни" на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви Орбана цитує портал Telex.

На думку угорського прем’єра, без його влади "Угорщина вже була б по вуха у війні", тоді як "провоєнні уряди, брюссельські бюрократи і їхня мережа брюссельських бюрократів надсилають мільйони доларів провоєнним лівим у Будапешті".

Він також прогнозує "ще більше неприємностей" для Угорщини, тому що в Брюсселі сьогодні "існує провоєнна більшість", в Європі "панують настрої війни", а в політиці "домінує логіка війни"

"Ми за крок від того, щоб Захід відправив війська в Європу, це воєнний вихор. Брюссель грає з вогнем, те, що робить Брюссель, спокушає Бога", – лементує Орбан.

Але, додає він, угорці знають, що таке війна, і нинішня війна – "не наша війна", тому "Угорщина не вступить у російсько-українську війну на чиємусь боці".

Нагадаємо, раніше цього тижня угорський прем’єр укотре відзначився новою порцією скандальних заяв про Україну, назвавши її "протекторатом" Заходу.

Він також повторив своє висловлювання про те, що Україна має бути "буфером" між РФ і країнами НАТО.

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