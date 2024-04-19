ФБР заявило, що китайські хакери готуються до атаки на інфраструктуру США

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що пов'язані з китайським урядом хакери проникли в об'єкти критичної інфраструктури Сполучених Штатів та чекають "слушного моменту, щоб завдати нищівного удару".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За його словами, під час хакерської кампанії, відомої під назвою Volt Typhoon, китайські кібершпигуни отримали доступ до численних американських компаній у сфері телекомунікацій, енергетики, водопостачання та інших критично важливих галузях, зокрема, до 23 операторів трубопроводів, що є об'єктами атак.

Він зазначив, що Китай розвиває "здатність фізично зруйнувати нашу критично важливу інфраструктуру в зручний для нього час".

"Його план полягає в тому, щоб завдати слабких ударів по цивільній інфраструктурі, щоб спробувати викликати паніку", – додав Рей.

Директор ФБР вказав, що наразі важко визначити мету цих кібердій, які узгоджується з ширшими намірами КНР утримати США від захисту Тайваню.

Раніше цього тижня представник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що кіберкампанія Volt Typhoon насправді не пов'язана з урядом КНР, а нібито є частиною злочинного угруповання, яке займається вимаганням викупу.

У лютому Сполучені Штати заявили про зрив масштабної китайської операції з кібершпигунства, спрямованої на об'єкти критичної інфраструктури, що могла бути використана проти США у майбутній геополітичній кризі.

Раніше стало відомо, що хакери, пов'язані з китайським урядом, готувалися завдати реальної шкоди американцям та націлились на об'єкти критичної інфраструктури Сполучених Штатів.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року у ЄС попередньо погодили створення "європейського кіберщита" – механізму посиленого реагування на кіберінциденти й кіберспівпраці у ЄС.

Загальний бюджет усіх заходів, передбачених регламентом ЄС про кіберсолідарність, становить 1,1 мільярда євро, з яких близько двох третин будуть профінансовані через програму "Цифрова Європа".