ФБР заявило, что китайские хакеры готовятся к атаке на инфраструктуру США

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что связанные с китайским правительством хакеры проникли в объекты критической инфраструктуры Соединенных Штатов и ждут "удобного момента, чтобы нанести сокрушительный удар".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По его словам, во время хакерской кампании, известной под названием Volt Typhoon, китайские кибершпионы получили доступ к многочисленным американским компаниям в сфере телекоммуникаций, энергетики, водоснабжения и других критически важных отраслях, в частности, к 23 операторам трубопроводов, которые являются объектами атак.

Он отметил, что Китай развивает "способность физически разрушить нашу критически важную инфраструктуру в удобное для него время".

"Его план состоит в том, чтобы нанести слабые удары по гражданской инфраструктуре, чтобы попытаться вызвать панику", – добавил Рэй.

Директор ФБР указал, что пока трудно определить цель этих действий, которые согласуется с более широкими намерениями КНР удержать США от защиты Тайваня.

Ранее на этой неделе представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что киберкампания Volt Typhoon на самом деле не связана с правительством КНР, а якобы является частью преступной группировки, которая занимается вымогательством выкупа.

В феврале Соединенные Штаты заявили о срыве масштабной китайской операции по кибершпионажу, направленной на объекты критической инфраструктуры, которая могла быть использована против США в будущем геополитическом кризисе.

Ранее стало известно, что хакеры, связанные с китайским правительством, готовятся нанести реальный ущерб американцам и нацелились на объекты критической инфраструктуры Соединенных Штатов.

Напомним, в конце 2023 года в ЕС предварительно согласовали создание "европейского киберщита" – механизма усиленного реагирования на киберинциденты и киберсотрудничества в ЕС.

Общий бюджет всех мероприятий, предусмотренных регламентом ЕС о киберсолидарности, составляет 1,1 миллиарда евро, из которых около двух третей будут профинансированы через программу "Цифровая Европа".