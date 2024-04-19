В Словакии собрали почти 2 млн евро на снаряды для Украины

Активисты в Словакии, недовольные отказом правительства Роберта Фицо оказывать военную помощь Украине, уже собрали почти 2 млн евро для помощи в поставках артиллерийских боеприпасов в Киев.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Словацкая кампания по сбору средств "Боеприпасы для Украины" возникла после того, как правительство Фицо отказалось участвовать в инициативе чешского правительства по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами ЕС.

В видео, которое дало старт кампании, один из ее инициаторов, 99-летний журналист Отто Симко, заявил, что Россию нужно выгнать из Украины, чтобы "можно было говорить о мире на условиях, которые соответствуют украинской независимости".

"Когда я услышал об инициативе чешского правительства, я был очень рад услышать, что ищут все способы помочь Украине защититься от (российского. – Ред.) агрессора, потому что другого пути нет", – объясняет Симко.

Сборщики средств говорят, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство не согласно с изменением внешней политики правительства после сентябрьских выборов.

За четыре дня кампании "Боеприпасы для Украины" по состоянию на полдень пятницы было собрано 1,94 млн евро. По данным инициативы, более 30 тысяч ее доноров сделали пожертвования в среднем по 64 евро.

По словам соорганизатора кампании Зузаны Ижаковой, сбор будет бессрочным, а полученные средства пойдут на чешскую программу сбора боеприпасов, первые поставки из которой в Украину ожидаются в июне.

Чешский премьер-министр Петр Фиала ранее выразил уверенность, что инициатива по получению Украиной боеприпасов может обеспечить Киев 1,5 миллионами артиллерийских снарядов в течение года.