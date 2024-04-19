ЗМІ: Німеччина розглядає можливість купівлі додаткових Patriot за $1,3 млрд

Німеччина розглядає можливість придбання чотирьох додаткових систем ППО Patriot за 1,3 млрд доларів на додаток до чотирьох, які уряд замовив у березні.

Про це повідомило агентство Bloomberg, інформує "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, плани перебувають на ранній стадії і наразі посадовці оцінюють, як профінансувати розширене замовлення, яке може підняти загальну ціну до 2,6 мільярда євро.

Речник Міністерства оборони в Берліні відмовився коментувати конкретні проєкти закупівель, в загальних рисах зазначивши прагнення уряду краще оснастити збройні сили.

У березні бюджетний комітет нижньої палати парламенту в Берліні схвалив закупівлю перших чотирьох Patriot, перший з яких, як очікується, буде доставлений до кінця наступного року.

Німецький Бундесвер планує використовувати комплекс як найважливішу систему наземної протиповітряної оборони до 2030 року.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін докладає зусиль для пошуку шести систем протиповітряної оборони Patriot "у контексті НАТО" на додачу до ще однієї, яку пообіцяла передати ФРН.

Крім того, міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.