СМИ: Германия рассматривает возможность покупки дополнительных Patriot за $1,3 млрд

Германия рассматривает возможность приобретения четырех дополнительных систем ПВО Patriot за 1,3 млрд долларов в дополнение к четырем, которые правительство заказало в марте.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, информирует "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, планы находятся на ранней стадии и сейчас чиновники оценивают, как профинансировать расширенный заказ, который может поднять общую цену до 2,6 миллиарда евро.

Пресс-секретарь Министерства обороны в Берлине отказался комментировать конкретные проекты закупок, в общих чертах отметив стремление правительства лучше оснастить вооруженные силы.

В марте бюджетный комитет нижней палаты парламента в Берлине одобрил закупку первых четырех Patriot, первый из которых, как ожидается, будет доставлен к концу следующего года.

Немецкий Бундесвер планирует использовать комплекс как важнейшую систему наземной противовоздушной обороны до 2030 года.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин прилагает усилия для поиска шести систем противовоздушной обороны Patriot "в контексте НАТО" в дополнение к еще одной, которую пообещала передать ФРГ.

Кроме того, министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.