ЗМІ дізнались, які заходи включатиме новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Європейський союз розпочав роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії за розв’язану нею загарбницьку війну проти України.

Як пише "Європейська правда", про це у коментарі агентству dpa розповів європейський високопосадовець.

За його словами, новий пакет включатиме заходи щодо осіб і організацій, які допомагають обходити вже наявні санкції ЄС проти Росії.

Дипломат ЄС сказав, що обмеження мають стосуватися нафтових танкерів або "тіньового флоту", які транспортують російську нафту, незважаючи на санкції, які перешкоджають цьому.

Також будуть заморожені активи нових фізичних осіб та організацій.

Раніше віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 23 лютого Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля РФ.