СМИ узнали, какие меры будет включать новый пакет санкций против РФ

Европейский союз начал работу над 14-м пакетом санкций против России за развязанную ею захватническую войну против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии агентству dpa рассказал европейский чиновник.

По его словам, новый пакет будет включать меры в отношении лиц и организаций, которые помогают обходить уже имеющиеся санкции ЕС против России.

Дипломат ЕС сказал, что ограничения должны касаться нефтяных танкеров или "теневого флота", которые транспортируют российскую нефть, несмотря на санкции, которые препятствуют этому.

Также будут заморожены активы новых физических лиц и организаций.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, 23 февраля Совет ЕС принял тринадцатый пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины, а также тех, кто существенно поддерживает военные усилия РФ.