Орбан почав кампанію на виборах ЄС, оголосивши війну міграції та "гендерній ідеології"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у промові 19 квітня, присвяченій початку кампанії його партії "Фідес" на виборах до Європейського парламенту, оголосив про боротьбу проти "міграції, гендерних ідеологій і війни".

Як пише "Європейська правда", тези виступу Орбана навели в пресслужбі угорського уряду.

Угорський прем’єр назвав "Фідес" "найуспішнішою політичною спільнотою Угорщини та Європи", яка перемагала на кожних європейських виборах проти 20 років. Далі Орбан заявив про загрози стабільності в Європі та її лідерству.

"Ми є свідками занепаду сильної, мирної, вільної і щасливої Європи, до якої ми прагнули все життя за комунізму. Не будемо применшувати слова, у Брюсселі великі проблеми", – вважає він.

Принагідно Орбан розкритикував міграційну політику ЄС, яка "узгоджується з планом Сороса керувати міграцією", та вкотре повторив небажання Угорщини "вступати в російсько-українську війну на чиємусь боці".

"Ми повинні захопити Брюссель, відкинути бюрократів і взяти справу в свої руки. Якщо ми цього не зробимо, не лише Європа, але й ми, угорці, заплатимо високу ціну за некомпетентність і безсилля брюссельських лідерів", – вважає прем’єр Угорщини.

Свою промову він завершив словами англійською: "Ні міграції, ні гендеру, ні війні!"

Зазначимо, що Віктор Орбан не вперше використовує посилання на "традиційні цінності" в політичних цілях. У 2022 році під час виступу в Техасі він заявив, що "християнський політик не може бути расистом", і виголосив гасло "Менше драг-квін, більше Чака Норріса".

На заході в п'ятницю прем'єр Угорщини також поскаржився, що "ми за крок від того, щоб Захід відправив війська в Європу", і заявив, що Брюссель своїми діями "спокушає Бога".