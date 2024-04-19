Орбан начал кампанию на выборах ЕС, объявив войну миграции и "гендерной идеологии"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в речи 19 апреля, посвященной началу кампании его партии "Фидес" на выборах в Европейский парламент, объявил о борьбе против "миграции, гендерных идеологий и войны".

Как пишет "Европейская правда", тезисы выступления Орбана привели в пресс-службе венгерского правительства.

Венгерский премьер назвал "Фидес" "самым успешным политическим сообществом Венгрии и Европы", которое побеждало на каждых европейских выборах против 20 лет. Далее Орбан заявил об угрозах стабильности в Европе и ее лидерству.

"Мы являемся свидетелями упадка сильной, мирной, свободной и счастливой Европы, к которой мы стремились всю жизнь при коммунизме. Не будем преуменьшать слова, в Брюсселе большие проблемы", – считает он.

Попутно Орбан раскритиковал миграционную политику ЕС, которая "согласуется с планом Сороса управлять миграцией", и в очередной раз повторил нежелание Венгрии "вступать в российско-украинскую войну на чьей-то стороне".

"Мы должны захватить Брюссель, отбросить бюрократов и взять дело в свои руки. Если мы этого не сделаем, не только Европа, но и мы, венгры, заплатим высокую цену за некомпетентность и бессилие брюссельских лидеров", – считает премьер Венгрии.

Свою речь он завершил словами на английском: "Нет миграции, ни гендеру, ни войне!"

Отметим, что Виктор Орбан не впервые использует ссылки на "традиционные ценности" в политических целях. В 2022 году во время выступления в Техасе он заявил, что "христианский политик не может быть расистом", и произнес лозунг "Меньше драг-квин, больше Чака Норриса".

На мероприятии в пятницу премьер Венгрии также пожаловался, что "мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска в Европу", и заявил, что Брюссель своими действиями "искушает Бога".