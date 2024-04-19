У Румунії поставили на місце Захарову після звинувачень у "скасуванні" російської культури

Міністерка культури Румунії Ралука Цуркан відреагувала на звинувачення речниці російського МЗС Марії Захарової, яка звинуватила Бухарест у намірах "заборонити російську культуру".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Цуркан написала у Facebook.

Обурення Захарової викликало рішення Міністерства культури Румунії заборонити показ у кінотеатрах Бухареста двох пропагандистських російських фільмів – "Время первых" і "Вызов" – про досягнення Москви в космосі.

Тоді Цуркан написала, що показ у державних кінотеатрах Румунії "фільмів, профінансованих російською державою з явно пропагандистською метою", під час повномасштабного російського вторгнення в Україну недопустимо.

Напередодні на своїй пресконференції Захарова назвала рішення румунського Мінкульту "типовим проявом так званого обнулення російської культури, який вписується в загальну картину дій Заходу".

На це Ралука Цуркан відповіла у Facebook, нагадавши речниці російського МЗС, що Румунія самостійно визначає свою політику в культурній галузі, "а пропаганді держав-агресорів не місце в державних культурних установах".

"Прикро, що визнана російська культура прирівнюється до міжнародних пропагандистських фільмів, що фінансуються російським урядом", – підсумувала вона.

Минулого місяця, нагадаємо, Росія та Румунія посперечались стосовно долі румунського золота, вивезеного до тоді ще Російської імперії в роки Першої світової війни.

Також повідомлялось, що Румунія стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати інформацію про військові навчання та допомогу Україні.