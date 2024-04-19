В Румынии поставили на место Захарову после обвинений в "отмене" русской культуры

Министр культуры Румынии Ралука Цуркан отреагировала на обвинения пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой, которая обвинила Бухарест в намерениях "запретить российскую культуру".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Цуркан написала в Facebook.

Возмущение Захаровой вызвало решение Министерства культуры Румынии запретить показ в кинотеатрах Бухареста двух пропагандистских российских фильмов – "Время первых" и "Вызов" – о достижениях Москвы в космосе.

Тогда Цуркан написала, что показ в государственных кинотеатрах Румынии "фильмов, профинансированных российским государством с явно пропагандистской целью", во время полномасштабного российского вторжения в Украину недопустим.

Накануне на своей пресс-конференции Захарова назвала решение румынского Минкульта "типичным проявлением так называемого обнуления российской культуры, которое вписывается в общую картину действий Запада".

На это Ралука Цуркан ответила в Facebook, напомнив спикеру российского МИДа, что Румыния самостоятельно определяет свою политику в культурной сфере, "а пропаганде государств-агрессоров не место в государственных культурных учреждениях".

"Прискорбно, что признанная российская культура приравнивается к международным пропагандистским фильмам, финансируемым российским правительством", – подытожила она.

В прошлом месяце, напомним, Россия и Румыния поспорили о судьбе румынского золота, вывезенного в тогда еще Российской империи в годы Первой мировой войны.

Также сообщалось, что Румыния стала мишенью для ряда российских шпионов, которые, в частности, пытались собрать информацию о военных учениях и помощи Украине.