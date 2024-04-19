ЗМІ: У Фінляндії плануються масштабні скорочення держслужбовців

Уряд Фінляндії готує реструктуризацію державної служби, яка у 2025 році може призвести до скорочення кількох тисяч працівників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський суспільний мовник Yle з посиланням на джерелах.

За інформацією Yle, скорочення торкнуться посадовців у міністерствах та органах державного управління. Переговори про реструктуризацію та скорочення можуть розпочатися вже до кінця 2024 року.

Скорочення заплановані в межах широкомасштабного пакету заходів жорсткої економії, який просуває нинішній правий уряд Фінляндії. Він прагне знайти близько 9 мільярдів євро за рахунок підвищення податків і скорочення витрат.

Один із кроків передбачає скорочення близько 400 мільйонів євро з бюджету на державну службу та інші сфери державного управління, про що раніше оголосили прем’єр-міністр Петтері Орпо та міністерка фінансів Рііка Пурра.

Одне з джерел Yle у фінському уряді заявило, за останнє десятиліття кількість працівників державного сектора зросла приблизно на 8000 людей, тоді як в інших сферах економіки спостерігається дефіцит робочої сили.

Пурра водночас запевнила, що майбутні бюджетні скорочення не торкнуться міністерств, відповідальних за нацбезпеку і правопорядок – таких як Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони.

Нагадаємо, щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль.