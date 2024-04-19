СМИ: В Финляндии планируются масштабные сокращения госслужащих

Правительство Финляндии готовит реструктуризацию государственной службы, которая в 2025 году может привести к сокращению нескольких тысяч работников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский общественный вещатель Yle со ссылкой на источники.

По информации Yle, сокращения коснутся должностных лиц в министерствах и органах государственного управления. Переговоры о реструктуризации и сокращения могут начаться уже до конца 2024 года.

Сокращения запланированы в рамках широкомасштабного пакета мер жесткой экономии, который продвигает нынешнее правое правительство Финляндии. Оно стремится найти около 9 миллиардов евро за счет повышения налогов и сокращения расходов.

Один из шагов предусматривает сокращение около 400 миллионов евро из бюджета на государственную службу и другие сферы государственного управления, о чем ранее объявили премьер-министр Петтери Орпо и министр финансов Риика Пурра.

Один из источников Yle в финском правительстве заявил, что за последнее десятилетие количество работников государственного сектора выросло примерно на 8000 человек, тогда как в других сферах экономики наблюдается дефицит рабочей силы.

Пурра в то же время заверила, что будущие бюджетные сокращения не коснутся министерств, ответственных за нацбезопасность и правопорядок – таких как Министерство юстиции, Министерство внутренних дел и Министерство обороны.

Напомним, ежегодный отчет World Happiness Report признал Финляндию самой счастливой страной мира уже седьмой год подряд.