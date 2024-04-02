У Пентагоні заявили, що Північна Корея продовжує надавати підтримку Росії у війні

Північна Корея продовжує надавати зброю Росії у її війні проти України і партнерство між двома країнами процвітає.

Про це заявила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вважаємо, що партнерство продовжує процвітати, що Північна Корея продовжує надавати підтримку Росії", – сказала вона.

За її словами, попри дані Пентагону про те, що така підтримка продовжується, вона не має чим поділитися з точки зору нещодавніх поставок.

"Ми продовжуємо бачити, як Росія звертається до таких партнерів, як Північна Корея, Іран, щоб продовжувати отримувати підтримку своєї війни в Україні. І, знаєте, ми продовжуватимемо стояти з Україною, скільки б часу це не зайняло", – зазначила представниця Пентагону.

Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві артилерійські снаряди й балістичні ракети, які вже застосовувались для ударів по українських містах.

Нещодавно Росія на засіданні Ради безпеки ООН 28 березня наклала вето на резолюцію, яка продовжувала мандат групи експертів, відповідальних за моніторинг санкцій проти Північної Кореї.

У США заявили, що характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.