Розвідка Британії показала, як РФ ганьбиться маскуванням своїх винищувачів

Розвідка Великої Британії розповіла про невдалі спроби Росії замаскувати свої військові об'єкти, щоб завадити Україні знищити їх.

Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони за 2 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Відомство опублікувало супутниковий знімок, де можна побачити, як на аеродромі Кіровське в окупованому Криму намалювали силуети винищувачів, та попри це на місце зображення все одно приземляються вертольоти, що повністю підриває спробу обману.

Міноборони Британії

"Це також демонструє справжній порядок у бойових лавах або чисельність літаків на цій авіабазі, яку РФ, ймовірно, намагається приховати від української розвідки", – не приховує іронії розвідка Британії.

За даними відомства, такі малюнки також помітили ще на щонайменше 12 російських авіабазах, що демонструє ступінь занепокоєння РФ майбутніми українськими ударами та їхню здатність їх відбити.

Раніше британська розвідка вже розповідала про невдалі спроби РФ замаскувати літаки й кораблі задля пом'якшення важких втрат, яких за останні два роки зазнали її Чорноморський флот та Повітряно-космічні сили (ПКС).

Перед цим вона проаналізувала удари Військово-повітряних сил України по Севастополю 24 березня 2024 року, однією з цілей яких був центр зв'язку Чорноморського флоту РФ.