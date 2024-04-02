Разведка Британии показала, как РФ позорится с маскировкой своих истребителей

Разведка Великобритании рассказала о неудачных попытках России замаскировать свои военные объекты, чтобы помешать Украине уничтожить их.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны от 2 апреля, сообщает "Европейская правда".

Ведомство опубликовало спутниковый снимок, где можно увидеть, как на аэродроме Кировское в оккупированном Крыму нарисовали силуэты истребителей, но несмотря на это, на место изображения все равно приземляются вертолеты, что полностью подрывает попытку обмана.

Минобороны Великобритании

"Это также демонстрирует настоящий порядок в боевых рядах или численность самолетов на этой авиабазе, которую РФ, вероятно, пытается скрыть от украинской разведки", – не скрывает иронии разведка Британии.

По данным ведомства, такие рисунки также заметили еще по меньшей мере на 12 российских авиабазах, что демонстрирует степень обеспокоенности РФ будущими украинскими ударами и способность их отразить.

Ранее британская разведка уже рассказывала о неудачных попытках РФ замаскировать самолеты и корабли для смягчения тяжелых потерь, которые за последние два года понесли ее Черноморский флот и Воздушно-космические силы (ВКС).

Перед этим она проанализировала удары Военно-воздушных сил Украины по Севастополю 24 марта 2024 года, одной из целей которых был центр связи Черноморского флота РФ.