Чому важливо подати заяву про пошкоджене війною житло до Реєстру збитків від агресії РФ

Відсьогодні Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, вже готовий приймати заяви від постраждалих громадян.

Про те, як подати заяву про пошкоджене війною житло і чому це важливо, читайте у статті виконавчого директора Реєстру Маркіяна Ключковського Докази в "Дії" і не тільки: як працюватиме Реєстр збитків від російської агресії. Далі – стислий її виклад.

Отже, вже з вівторка, 2 квітня, українці можуть подати до Реєстру збитків заяву про руйнування свого житла, що сталося у період з 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабної агресії Росії. Незалежно від того, де саме на території України знаходиться квартира або будинок – у Львові, Києві, Донецьку чи Сімферополі.

Для подання заяви не потрібно нікуди їхати – достатньо просто відкрити застосунок "Дія". "Дія" підтягне з різних реєстрів та баз даних вже наявні у держави інформацію та докази, до них можна буде додати свої документи, натиснути кнопку – і заява подана.

Реєстр буде доступний кожному, навіть якщо хтось "Дією" не користується.

Згодом можна буде подати заяви і щодо інших категорій збитків.

Самі по собі заяви, звісно ж, не будуть завершенням процесу. Ключовий крок до відновлення справедливості станеться тоді, коли люди почнуть отримувати репарації та компенсації – а для цього має запрацювати міжнародний компенсаційний механізм.

Проте важливо бути чесними перед собою. Отримання репарацій не буде швидким. Це процес, який вимірюється роками, а не тижнями чи місяцями. Нам ще належить створити важливі компоненти механізму, який допоможе конвертувати заяви, які подаватимуться до Реєстру, в рішення про належний розмір компенсації та в їх реальну виплату.

Але, як відомо, довгий шлях починається з першого кроку. Відсьогодні кожен постраждалий українець має змогу зробити цей крок, подавши заяву до Реєстру. Це не лише шлях до компенсації, але й крок назустріч відновленню справедливості.

Реєстр збитків для України, який запрацював 2 квітня, – це великий крок до того, щоб Росія, у дуже практичному вимірі, заплатила за ті руйнування та болі, які вона спричинила.

Чим більше людей подадуть заяву про компенсацію, тим реальнішим та об’ємнішим буде розуміння інших країн щодо того, що накоїв агресор. І тим потужнішим буде спільний голос за відновлення справедливості для кожного українця.

Докладніше – в матеріалі Маркіяна Ключковського Докази в "Дії" і не тільки: як працюватиме Реєстр збитків від російської агресії.