Почему важно подать заявление о поврежденном войной жилье в Реестр ущерба от агрессии РФ

С сегодняшнего дня Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, уже готов принимать заявления от пострадавших граждан.

О том, как подать заявление о поврежденном войной жилье и почему это важно, читайте в статье исполнительного директора Реестра Маркияна Ключковского Доказательства в "Дії" и не только: как будет работать Реестр ущерба от российской агрессии. Далее – краткое ее изложение.

Итак, уже со вторника, 2 апреля, украинцы могут подать в Реестр ущерба заявление о разрушении своего жилья, которое произошло в период с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабной агрессии России. Независимо от того, где именно на территории Украины находится квартира или дом – во Львове, Киеве, Донецке или Симферополе.

Для подачи заявления не нужно никуда ехать – достаточно просто открыть приложение "Дія". "Дія" подтянет из различных реестров и баз данных уже имеющиеся у государства информацию и доказательства, к ним можно будет добавить свои документы, нажать кнопку – и заявление подано.

Реестр будет доступен каждому, даже если кто-то "Дією" не пользуется.

Впоследствии можно будет подать заявления и по другим категориям ущерба.

Сами по себе заявления, конечно же, не будут завершением процесса. Ключевой шаг к восстановлению справедливости произойдет тогда, когда люди начнут получать репарации и компенсации – а для этого должен заработать международный компенсационный механизм.

Однако важно быть честными перед собой. Получение репараций не будет быстрым. Это процесс, который измеряется годами, а не неделями или месяцами. Нам еще предстоит создать важные компоненты механизма, который поможет конвертировать заявления, которые будут подаваться в Реестр, в решение о надлежащем размере компенсации и в их реальную выплату.

Но, как известно, долгий путь начинается с первого шага. С сегодняшнего дня каждый пострадавший украинец имеет возможность сделать этот шаг, подав заявление в Реестр. Это не только путь к компенсации, но и шаг навстречу восстановлению справедливости.

Реестр ущерба для Украины, который заработал 2 апреля, – это большой шаг к тому, чтобы Россия, в очень практическом измерении, заплатила за те разрушения и боли, которые она вызвала.

Чем больше людей подадут заявление о компенсации, тем реальнее и объемнее будет понимание других стран относительно того, что натворил агрессор. И тем мощнее будет общий голос за восстановление справедливости для каждого украинца.

Подробнее – в материале Маркияна Ключковского Доказательства в "Дії" и не только: как будет работать Реестр ущерба от российской агрессии.