Ультраправа "АдН" опитає своїх депутатів, яких підозрюють у зв’язках з Росією

В ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" планують опитати свої двох депутатів щодо їхніх ймовірних зв'язків із проросійською мережею впливу, яку викрили минулого тижня в Європі.

Про це у коментарі агентству Bloomberg розповів речник Даніель Тапп, пише "Європейська правда".

За його словами, керівництво політсили після великодніх канікул поговорить з Максиміліаном Кра, головним кандидатом від партії на червневих виборах до Європейського парламенту, і депутатом Бундестагу Петром Бистронем.

За словами речника "АдН", і Кра, і Бистронь заперечують свою провину.

Минулого тижня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що розслідування щодо мережі впливу завдало "важливого удару" по російській дезінформації.

Той факт, що провідні політики "АдН" неодноразово з'являлися на сайті Voice of Europe, свідчить про те, що "друзі Путіна неодноразово дозволяли зробити себе частиною російського пропагандистського апарату", сказала Фезер.

Минулого тижня стало відомо, що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

Крім того, журналістське розслідування виявило, що депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу. Сам Бистронь вирішив оскаржити в суді ці звинувачення.