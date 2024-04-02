Ультраправая "АдН" опросит своих депутатов, которых подозревают в связях с Россией

В ультраправой партии "Альтернатива для Германии" планируют опросить своих двух депутатов относительно их вероятных связей с пророссийской сетью влияния, которую разоблачили на прошлой неделе в Европе.

Об этом в комментарии агентству Bloomberg рассказал представитель Даниэль Тапп, пишет "Европейская правда".

По его словам, руководство политсилы после пасхальных каникул поговорит с Максимилианом Кра, главным кандидатом от партии на июньских выборах в Европейский парламент, и депутатом Бундестага Петром Бистронем.

По словам представителя "АдН", и Кра, и Быстронь отрицают свою вину.

На прошлой неделе министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что расследование по сети влияния нанесло "важный удар" по российской дезинформации.

Тот факт, что ведущие политики "АдН" неоднократно появлялись в эфире Voice of Europe, свидетельствует о том, что "друзья Путина неоднократно позволяли сделать себя частью российского пропагандистского аппарата", сказала Фезер.

На прошлой неделе стало известно, что Чехия раскрыла пророссийскую сеть, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе.

В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.

Кроме того, журналистское расследование выявило, что депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния. Сам Быстронь решил обжаловать в суде эти обвинения.