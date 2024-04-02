У Фінляндії висунули звинувачення членам крайньої правої групи, серед них експоліцейський

Прокуратура у Фінляндії висунула звинувачення щодо групи осіб, яких підозрюють в радикальних антиіммігрантських поглядах, серед них – колишній співробітник поліції.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Звинувачення висунули щодо трьох осіб, один з яких раніше працював у поліції Гельсінкі. У суді вже розглядається справа ще одного раніше звинуваченого учасника.

Розслідування діяльності групи тривало з осені 2020 року. Слідство вважає, що йдеться про об’єднання людей, що мало організаційну ієрархію та збиралося регулярно. Учасники, серед яких були у тому числі правоохоронці, поділяли крайні праві погляди і нібито обговорювали плани проти іммігрантів, яких вважали загрозою для країни.

У випадку експоліцейського головне звинувачення стосується видачі службової таємниці, оскільки він, обіймаючи на той час керівну посаду середньої ланки, мав доступ до інформації з баз даних поліції і ділився такою закритою інформацією з членами групи. Таких випадків було більше 30.

Поліцейського у зв’язку з підозрами звільнили з посади у червні 2021 року.

Як повідомляли, у Німеччині ультраправа "АдН" планує опитати своїх депутатів, яких підозрюють у зв’язках з Росією.