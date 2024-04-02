В Финляндии предъявили обвинения членам крайне правой группы, среди них экс-полицейский

Прокуратура в Финляндии выдвинула обвинения в отношении группы лиц, которых подозревают в радикальных антииммигрантских взглядах, среди них – бывший сотрудник полиции.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Обвинения выдвинули в отношении трех человек, один из которых ранее работал в полиции Хельсинки. В суде уже рассматривается дело еще одного обвиненного ранее участника.

Расследование деятельности группы продолжалось с осени 2020 года. Следствие считает, что речь идет об объединении людей, которое имело организационную иерархию и взаимодействовали регулярно. Участники, среди которых были в том числе правоохранители, разделяли крайне правые взгляды и якобы обсуждали планы против иммигрантов, которых считали угрозой для страны.

В случае экс-полицейского главное обвинение касается выдачи служебной тайны, поскольку он, занимая в то время руководящую должность среднего звена, имел доступ к информации из баз данных полиции и делился такой закрытой информацией с членами группы. Таких случаев было более 30.

Полицейского в связи с подозрениями уволили с должности в июне 2021 года.

Как сообщалось, в Германии ультраправая "АдН" планирует опросить своих депутатов, которых подозревают в связях с Россией.