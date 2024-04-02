Естонія зацікавлена в участі в чеській ініціативі із закупівлі снарядів для України

Естонія висловила зацікавленість в участі у чеській ініціативі, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.

Про це на пресконференції у Празі сказав глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske noviny.

Цахкна не розкрив конкретний внесок Естонії в цю ініціативу, але нагадав, що його країна два тижні тому вирішила підготувати ще один пакет військової підтримки для України вартістю 20 мільйонів євро, який в основному складатиметься з боєприпасів.

"Ми однозначно підтримуємо цю ініціативу, і ми також працюємо над конкретними пропозиціями. Два тижні тому уряд прийняв рішення про підготовку нового пакета військової підтримки для України на суму 20 мільйонів євро, в основному це боєприпаси, тому ми підтримуємо чеську ініціативу щодо боєприпасів", – зазначив глава естонського МЗС.

Своєю чергою чеський колега Цахкни Ян Ліпавський привітав інтерес Естонії до ініціативи.

"Думаю, ми чітко погоджуємося, що належна оборона України – це оборона всіх нас", – сказав Ліпавський.

Раніше ЗМІ повідомляли, що учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів – більше, ніж планували.

Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

Чехія заявляла, що число боєприпасів для України у межах її ініціативи може потенційно вирости до 1,5 мільйона.