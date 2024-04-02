Эстония заинтересована в участии в чешской инициативе по закупке снарядов для Украины

Эстония выразила заинтересованность в участии в чешской инициативе, которая предусматривает закупку боеприпасов для Украины.

Об этом на пресс-конференции в Праге сказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske noviny.

Цахкна не раскрыл конкретный вклад Эстонии в эту инициативу, но напомнил, что его страна две недели назад решила подготовить еще один пакет военной поддержки для Украины стоимостью 20 миллионов евро, который в основном будет состоять из боеприпасов.

"Мы однозначно поддерживаем эту инициативу, и мы также работаем над конкретными предложениями. Две недели назад правительство приняло решение о подготовке нового пакета военной поддержки для Украины на сумму 20 миллионов евро, в основном это боеприпасы, поэтому мы поддерживаем чешскую инициативу по боеприпасам", – отметил глава эстонского МИД.

В свою очередь чешский коллега Цахкны Ян Липавский приветствовал интерес Эстонии к инициативе.

"Думаю, мы четко согласны, что надлежащая оборона Украины – это оборона всех нас", – сказал Липавский.

Ранее СМИ сообщали, что участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировалось.

Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, утверждается в материале, в частности, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую именно сумму внесли для закупки снарядов.

Чехия заявляла, что число боеприпасов для Украины в рамках ее инициативы может потенциально вырасти до 1,5 млн.